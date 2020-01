LIVE – Ancora Insigne: il Napoli va sul 2-0!

Altro calcio di rigore per gli azzurri: sugli sviluppi di una punizione di Mario Rui, Iemmello, attaccante degli umbri, prende il pallone con il braccio con un intervento scomposto e dal dischetto si ripresenta Insigne spiazza ancora il portiere e porta gli azzurri sul 2-0. Per il capitano, questa potrebbe essere una doppietta che può riportare il sereno con i tifosi, dopo le critiche degli ultimi giorni. Lo stesso Insigne sembra essere in grande forma, visto che ha sventato una ripartenza umbra con una diagonale difensiva al limite della sua area di rigore.