LIVE – Triplice fischio all’Olimpico: la Lazio batte il Napoli per 1-0

Una gara equilibrata decisa da uno svarione di un giocatore del Napoli (copione che ricorda la precedente gara con l’Inter). Immobile fa 20 in campionato e regala i 3 punti alla Lazio, che significa decima vittoria consecutiva per i biancocelesti (è record per Inzaghi). Tutti nel finale di gara i cambi azzurri: dentro Llorente per Allan (84′), Elmas per Callejon (88′) e Lozano per Insigne (90′). Nella Lazio fuori uno straripante Luis Alberto per Jony in pieno recupero. Ammonito Rui all’85’. Le ultime occasioni della gara sono state per gli azzurri, prima con Milik da fuori area e poi con una bella conclusione di Insigne al volo: in entrambi i casi Strakosha si è fatto trovare pronto. Il Napoli perde così altri punti per strada, ormai è crisi nera per Gattuso e i suoi.