Finisce con una vittoria (che ormai mancava da 9 gare ufficiali) il 2019 del Napoli: in pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Insigne, la palla termina in rete; resta da stabilire se l’ultimo tocco sia stato di Elmas o di Obiang, ma in ogni caso gli azzurri hanno pienamente legittimato il risultato dopo aver disputato un secondo tempo giocando su livelli che non si vedevano da diverso tempo.