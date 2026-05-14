Clamoroso Milan, rottura con Allegri! Il tecnico può salutare anche in caso di qualificazione Champions

Scritto da:
Ivan Holmes
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Milan, Allegri: "Guardiamo alla Supercoppa, Gabbia? Vi dico questo"

Non c’é pace in casa Milan. Dopo gli ultimi deludenti risultati che hanno messo in discussione la qualificazione in Champions, si aprono clamorose novità per il futuro. Come riporta Il Corriere della Sera, Allegri potrebbe salutare dopo una sola stagione, anche in caso di arrivo tra le prime quattro. Rottura tra tecnico e società che nasce dopo la sconfitta di Napoli fino ad arrivare ad oggi, una serie di sconfitte e cattive prestazioni che hanno portato ad una dura contestazione dei tifosi nell’ ultima partita contro l’Atalanta. Per Allegri, in caso di addio, ci potrebbe essere la chiamata della Nazionale, situazione simile a quella di Conte con il Napoli.

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