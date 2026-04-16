Calvario senza fine per Milik: ieri ennesimo infortunio e stagione finita, in estate sarà addio ai bianconeri

Un barlume di luce si era intravisto nelle settimane scorse, quando dopo quasi 2 anni Arkadiusz Milik era tornato in campo con la Juventus contro il Genoa. Era apparso già in una discreta forma e sembrava che il duro calvario affrontato fosse ormai alle spalle. Ieri l’ennesima brutta notizia: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e stagione finita. Come riporta TuttoSport, la sua avventura in bianconera può dirsi finita: “Nelle ultime due stagioni è sceso in campo solo per 34 minuti, quelli che gli ha fatto giocare Spalletti contro il Sassuolo prima e contro il Genoa poi. Nel 2016 in Nazionale si ruppe il legamento crociato del ginocchio sinistro privando il Napoli dei suoi servigi per quattro mesi. Altro pesantissimo ko nel settembre 2018: il crociato del ginocchio destro. Nel giugno del 2024 ancora in Nazionale il suo ginocchio sinistro ha ceduto di nuovo. Con la Juventus a fine stagione il club e l’attaccante polacco scioglieranno il contratto”.