Cade la Roma, il Genoa vince al Marassi

Terminato da poco il posticipo delle 18:00 e risultato a sorpresa con la Roma di Gasperini che esce sconfitta dal Luigi Ferraris di Genova.
Gara combattuta e veloce ed ottima prova dei padroni di casa, guidati dall’ex romanista De Rossi.
Le reti tutte nella ripresa con Messias su rigore che porta in vantaggio i padroni di casa, pareggio degli ospiti con Ndicka e rete decisiva del subentrato Vitinha.
Vani gli sforzi dei giallorossi di agguantare il pareggio nel finale di partita.
Il Genoa con la vittoria si porta a quota trenta punti, in zona tranquilla; perde l’opportunità di accorciare sul Napoli la Roma, che resta a cinquantuno punti, unitamente alla sorpresa Como.