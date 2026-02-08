Alle 20:45 in campo Juventus-Lazio, ecco le formazioni

Vincenzo Fenza
AUGUST 2022, Maurizio Sarri, fonte foto: www.footballnews24.it

Tra poco allo Stadium di Torino avrà inizio il posticipo domenicale tra i padroni di casa guidati da Spalletti e la Lazio di Sarri.

Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Cambiaso; David.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.

Gara che interessa da vicino agli azzurri del Napoli, in lotta con i bianconeri per un posto Champions.

Lazio attardata e in un periodo di vera difficoltà tra rinforzi non arrivati e la contestazione della piazza.

