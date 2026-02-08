Alle 20:45 in campo Juventus-Lazio, ecco le formazioni

Tra poco allo Stadium di Torino avrà inizio il posticipo domenicale tra i padroni di casa guidati da Spalletti e la Lazio di Sarri.
Ecco le scelte dei due allenatori:
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Cambiaso; David.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.
Gara che interessa da vicino agli azzurri del Napoli, in lotta con i bianconeri per un posto Champions.
Lazio attardata e in un periodo di vera difficoltà tra rinforzi non arrivati e la contestazione della piazza.