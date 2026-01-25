Termina il posticipo: Roma- Milan 1-1

Terminato da qualche istante il posticipo tra Roma e Milan andato in scena stasera all’Olimpico.

Il risultato finale è di 1-1 frutto delle reti nella ripresa del milanista De Winter e del pareggio su rigore per la Roma di Pellegrini.

Risultato di parità che giunge gradito al Napoli che non viene superato dalla Roma, che ora lo affianca a 43 lunghezze, e non vede scappare troppo lontano il Milan, più avanti di 4 lunghezze.

Solita gara di sofferenza e di solidità dei rossoneri di Allegri, che nel primo tempo soffrono gli attacchi dei padroni di casa e si salvano grazie alle parate di Maignan.

Discorso scudetto che ormai sembra appannaggio delle due milanesi: l’Inter ha ben 9 punti in più di Napoli e Roma. Dovesse perdere terreno, magari messa a dura prova da accoppiamenti terribili in Champions, quelli a trarne vantaggio dovrebbero essere i cugini rossoneri, finora protagonisti di un torneo ben oltre le aspettative.

Obiettivo minimo e imprescindibile quello del quarto posto per gli azzurri di Conte, insidiati ad un punto dalla Juventus e a 3 dal ricco e sorprendente Como.