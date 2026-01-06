Sassuolo-Juventus 0-3: David fa gol e assist e fa sorridere Spalletti

Al Mapei Stadium, la Juventus di Spalletti vince contro il Sassuolo per 0-3 grazie all’autorete di Muahremovic e le reti di Jonathan David e Fabio Miretti.

I neroverdi hanno avuto grande difficoltà nel creare qualcosa ai danni della Juventus, pagando subito lo svantaggio al minuto 16′. La difesa bianconera si è dimostrata molto unita e questo ha reso ancora più difficile il lavoro della squadra di Grosso.

La Juventus grazie a questa vittoria, sale al quarto posto in classifica a quota 36 punti, momentaneamente a -1 dal Napoli che ha anche una gara in meno. Il Sassuolo resta a quota 23.