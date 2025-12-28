Atalanta-Inter, le scelte ufficiali: Pasalic torna dal 1′, c’è Zielinski

Matteo Iannone
Al Gewiss Stadium, quasi tutto pronto per la sfida tra Atalanta ed Inter. I nerazzurri devono rispondere alle vittorie di Milan e Napoli, la Dea invece, deve dare continuità dopo la vittoria di Genova. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Pasalic, Scamacca. All. Palladino

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. Chivu

