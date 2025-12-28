Atalanta-Inter 0-1: Lautaro approfitta del regalo, nerazzurri in vetta

L’Inter vince a Bergamo contro l’Atalanta per 0-1, grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez. Partita equilibrata fra le due squadre, soprattutto nella prima frazione. Poco prima del fischio della fine del primo tempo, la squadra di Chivu aveva trovato il vantaggio con Marcus Thuram, poi annullato per la posizione di fuorigioco di Lautaro.

Nella ripresa, è l’Atalanta a segnare due goal ma in posizione di fuorigioco, prima di De Ketelaere e di Scamacca poi. Gli ospiti trovano il vantaggio al minuto 65′, Djimsiti sbaglia un passaggio intercettato dal subentrato Pio Esposito, che serve Lautaro a tu per tu con Carnesecchi e non sbaglia.

Grazie a questa vittoria, l’Inter torna in vetta alla classifica a quota 36 a +1 dal Milan e a +2 dal Napoli, la Dea resta a quota 22.