Prima vittoria per la Fiorentina, l’Udinese ne prende 5

Torna alla vittoria la Fiorentina, fanalino di coda della serie A e a digiuno di successi in campionato da ben 217 giorni.
La squadra di Vanoli lo fa in modo roboante, schiantando una Udinese che si dimostra poca cosa, dopo la prestazione maiuscola contro il Napoli della settimana scorsa.
Gara subito indirizzata dall’espulsione del portiere Okoye e dalle reti di Mandragora e Gudmundsson. Terza rete nel finale della frazione ad opera di Ndour.
Ripresa senza storia, con il tabellino che si incrementa grazie alla doppietta di Kean e alla rete della bandiera friulana ad opera di Sole.
La Viola resta sempre il fanalino di coda in classifica, ma arresta l’emorragia di risultati negativi.