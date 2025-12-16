Milan – I convocati per la Supercoppa: la decisione su Leao e Gabbia

Pochi minuti fa il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa italiana in Arabia. Presente regolarmente Leao dopo aver saltato per infortunio la partita con il Sassuolo, e Fofana. Assente Gabbia per il problema rimediato nell’ultimo turno con i neroverdi. Aggregato al gruppo anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan. I rossoneri faranno il loro esordio in Supercoppa giovedì alle 20:00 contro il Napoli.

Questi i convocati del Milan:

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani