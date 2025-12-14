Genoa-Inter 1-2: Lautaro e Bisseck regalano il primato a Chivu, azzurri scavalcati

L‘Inter di Chivu a Marassi non sbaglia e batte il Genoa di De Rossi per 1-2, arriva così dunque la prima sconfitta dell’ex allenatore giallorosso. I nerazzurri passano in vantaggio quasi subito grazie a Bisseck su assist di Lautaro, tiro dall’interno dell’area nell’angolo in basso a destra.
Al minuto 38′ arriva il raddoppio di Lautaro, su assist di Sucic. Il Genoa, la riapre al 68′ con Vitinha, che però non basta.
Grazie a questa vittoria, l‘Inter sale a quota 33 punti a +1 dal Milan e a +2 dal Napoli, il Genoa resta a quota 14.