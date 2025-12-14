Bologna-Juventus, le scelte ufficiali: David ancora dal 1′, Italiano sceglie Dallinga

Al Dall’Ara per il Bologna, arriva la Juventus di Spalletti a chiudere questa domenica. I bianconeri cercano continuità dopo la vittoria in Champions League, mentre la squadra di Italiano vuole continuare la striscia di risultati utili tra campionato ed Europa League.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggen, Lucumi, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga. All. Italiano

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, David. All. Spalletti

