Yildiz falso nove contro il Napoli? Spalletti riflette

Yildiz falso nove contro il Napoli? Secondo Tuttosport è possibile. Spalletti ha già proposto una soluzione del genere in carriera alla Roma con Totti, con risultati straordinari. Contro la difesa del Napoli tutti gli attaccanti hanno faticato, per questo un giocatore dalle qualità del turco, che possa svariare sul tutto il fronte offensivo, stuzzica l’ex allenatore azzurro. In più David e Openda, le alternative all’infortunato Vlahovic, convincono poco e la Juventus non può più permettersi di sbagliare. Appuntamento a domenica sera per vedere quali scelte avrà fatto Spalletti, al suo primo ritorno al Maradona da avversario.