Milan-Como in Australia sempre più vicina: arrivato l’ok dell’AFC

Sempre più vicina l’ufficialità per Milan-Como in Australia l’8 febbraio 2026. La concomitanza con la cerimonia inaugurale delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha fatto sì che si cercasse un nuovo stadio per disputare la partita. Sono iniziate così l’estate scorsa le trattative per spostarla in Australia, a Perth, e ora è stato messo un altro tassello. Come riporta il Corriere della Sera, la Confederazione Asiatica (AFC) ha dato il via libera, così come la Federazione calcistica Australiana. In precedenza era già arrivato quello di FIGC e UEFA e ora manca solo quello della FIFA. Il si dell’AFC ha però delle condizioni, che la Lega sta ancora esaminando. Nel caso in cui il tutto venisse accettato e dovesse arrivare anche l’ok della FIFA arriverà l’annuncio ufficiale.