Inter-Milan le ufficiali: Thuram torna dal 1′, la scelta su Rabiot

E’ tempo di Derby della Madonnina a San Siro fra Inter e Milan, gara valida per la 12esima di Serie A. I nerazzurri vogliono vincere per salire in vetta alla classifica, i rossoneri per accorciare dai cugini e dalle altre squadre. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Chivu e Allegri:

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, C.Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. Chivu

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. All. Allegri