Inter-Milan 0-1: Pulisic e Maignan fanno volare Allegri, i rossoneri agganciano il Napoli

A San Siro Allegri batte Chivu, il Milan vince 0-1 grazie alla rete del solito Christian Pulisic. L’Inter di Chivu, aveva cominciato molto bene la gara colpendo anche due pali, prima con Acerbi di testa su calcio d’angolo e con Lautaro poi, con un tiro all’interno dell’area dove Maignan ha deviato sul palo.

Al minuto 54‘ i rossoneri passano in vantaggio, Leao in ripartenza serve Saelemaekers sulla fascia, il belga tira Sommer respinge e Pulisc fa tap-in e porta avanti i suoi.

Al minuto 72′ Sozza fischia un rigore a favore dell’Inter per uno step on foot di Pavlovic su Thuram, dal dischetto si presenta l’ex Calhanoglu che si lascia ipnotizzare da Maignan.

Grazie a questa vittoria, il Milan sale a quota 25 punti insieme al Napoli, l’Inter resta a 24.