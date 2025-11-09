Inter-Lazio 2-0: Lautaro e Bonny stendono i biancocelesti, Chivu in vetta

L‘Inter vince e convince contro la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, che torna a segnare, e la rete di Bonny. I nerazzurri al 2′ minuto passano subito avanti con il suo capitano con un destro potente che va dritto sotto l’incrocio, palla persa da Isaksen a limite dell’area.
La squadra di Sarri si fa pericolosa solo con un tiro di Zaccagni, che si accentra e calcia col destro, palla alta sopra la traversa. Il raddoppio arriva al minuto 62′ cross basso di Dimarco e Bonny deve solo spingere in porta.
Poco dopo arriva anche il 3-0 di Zielinski, tiro di sinistro dal limite dell’area, poi annullato per un fallo di mano di Dimarco in precedenza.
Grazie a questa vittoria la squadra di Chivu arriva alla sosta in vetta e sale a quota 24 punti insieme alla Roma, la Lazio resta a quota 15.