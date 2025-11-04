Ufficiale – Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina: il comunicato del club

La notizia era già nell’aria: Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Si consuma così il terzo esonero della Serie A dopo Igor Tudor e Patrick Vieira. Pioli paga un inizio di stagione horror, con 4 punti in 10 giornate e il conseguente ultimo posto in classifica. In pole per sostituirlo c’è Roberto D’Aversa, ex tecnico dell’Empoli e grande amico di Antonio Conte.

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”.