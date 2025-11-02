Milan-Roma, le ufficiali: Nkunku-Leao dal 1′, Dybala ancora titolare

A San Siro quasi tutto pronto per il big match tra Milan e Roma, grande occasione per i giallorossi che, in caso di vittoria, aggancerebbero gli azzurri in vetta alla classifica. Per i rossoneri invece, sarebbe buono tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi nelle ultime due.
Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Milan (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Nkunku, Leao. All. Allegri
Roma (3-5-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Kone, El Aynaoui, Wesley, Soulè, Dybala. All. Gasperini