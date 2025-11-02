Milan-Roma 1-0: Leao inventa e Pavlovic realizza, giallorossi spreconi e Dybala sbaglia un rigore

A San Siro Allegri batte Gasperini, Milan-Roma termina 1-0 grazie alla rete di Pavlovic su assist del solito Leao. Nella prima mezz’ora è solo la Roma a fare la gara, tanto possesso palla e tante occasioni sprecate, soprattutto su qualche errore di troppo dei rossoneri.
Il Milan passa in vantaggio al minuto 39′ con Pavlovic, recupero palla nell’area rossonera, Leao viene servito sulla corsa, entra in area e serve al centro il difensore serbo improvvisatosi attaccante che con il sinistro la mette alle spalle di Svilar.
Nella ripresa i rossoneri vanno vicinissimi al raddoppio con Leao, destro all’interno dell’area di rigore dopo vari rimpalli ma Hermoso riesce a salvare sulla linea di porta.
Al minuto 82′ viene fischiato un calcio di rigore a favore della Roma per un fallo di mano sulla punizione battuta da Pellegrini, dal dischetto va Dybala che però si lascia ipnotizzare da Maignan che para e manda in angolo.
Grazie a questa vittoria, i rossoneri salgono a quota 21 punti in classifica a -1 dal Napoli, la Roma resta a quota 21.