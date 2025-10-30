CdS – Spalletti nuovo allenatore della Juventus: cifre e durata del contratto

Italia, parla Spalletti: "Noi siamo pronti"

Spalletti è virtualmente il nuovo allenatore della Juventus, ormai manca solo l’annuncio. Questa mattina era nel quartier generale dei bianconeri per le visite e la firma sul nuovo contratto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha rivelato la formula le cifre dell’affare: il tecnico si lega alla Juventus fino al 2026 con opzione automatica per altri due anni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per i primi otto mesi percepirà 3 milioni di euro, che diventerebbero 4,5 l’anno successivo in caso di approdo alla massima competizione europea e lo scatto del rinnovo automatico.

