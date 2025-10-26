Lazio-Juventus 1-0: Basic fa volare Sarri, Tudor ora è a rischio

Matteo Iannone
Lazio-Juventus 1-0: Basic fa volare Sarri, Tudor ora è a rischio
AUGUST 2022, Maurizio Sarri, fonte foto: www.footballnews24.it

La Lazio di Maurizio Sarri batte la Juventus all’Olimpico grazie alla rete di Toma Basic al minuto 9′ del primo tempo, tiro da fuori area con il destro leggermente deviato che però batte Perin. I biancocelesti offrono una prestazione degna di carattere e spirito di sacrificio per portare un risultato positivo a casa.

La squadra di Tudor, non ha creato troppi pericoli a Provedel, tranne la traversa colpita da Vlahovic in fuorigioco e il colpo di testa di Thuram. Ora l’allenatore ex Verona e Marsiglia, rischia l’esonero.

Grazie a questa vittoria, la Lazio sale a quota 11 punti, i bianconeri restano a 12.

