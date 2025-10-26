Fiorentina-Bologna 2-2: Kean su rigore salva Pioli, i rossoblù sprecano

Al Franchi Fiorentina-Bologna termina 2-2, grazie alle reti di Castro e Cambiaghi per i rossoblù, mentre per la viola segnano Gudmundsson e Kean entrambi su rigore.
La squadra di Italiano, era riuscita ad andare in vantaggio a metà primo tempo con un grandissimo goal di Castro. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio.
Al minuto 74′ arriva il calcio di rigore trasformato dall’islandese ex Genoa che riapre la partita. Nei minuti finali, negli ultimi arrembaggi della Fiorentina, arriva il secondo calcio di rigore per un fallo di mano dell’ex Bernardeschi.
Sul dischetto si presenta Kean, che segna e fa 2-2.
Grazie a questo pareggio la Fiorentina sale a quota 4 punti in classifica, i rossoblù a 14.