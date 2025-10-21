Italiano ricoverato per una polmonite: la nota del Bologna

Bologna in apprensione per le condizioni del tecnico Vincenzo Italiano, ricoverato per Polmonite. Ecco cosa si legge sul profilo della società: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.

L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni“.