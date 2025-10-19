Milan-Fiorentina 2-1: doppio Leao e rossoneri in vetta

A San Siro il Milan vince sulla Fiorentina in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Rafa Leao, tra cui un goal su rigore. Partita equilibrata nel primo tempo, con poche occasioni da una parte e dall’altra.
Nella ripresa è la viola a passare in vantaggio con Robin Gosens al minuto 55′, con l’ex Atalanta che grazie ad un rimpallo da pochi passi insacca in porta. Al minuto 63′ arriva il pareggio di Leao con un destro basso da fuori area nell’angolino in basso a destra, De Gea non arriva.
I rossoneri crescono e Santi Gimenez al minuto 86′ conquista un calcio di rigore, che viene trasformato proprio da Leao.
La squadra di Allegri sale a quota 16 punti in classifica a +1 dall’Inter e Napoli, la Fiorentina, resta a quota 3 punti al diciottesimo posto.