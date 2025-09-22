Gilardino: “Ottima partita contro una grande squadra. C’è amarezza per il risultato. Su Albiol…”

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Pisa. Ecco quanto evidenziato:

“Ringrazio i miei ragazzi per la partita. Il nostro è un percorso che passa anche da queste partite. C’è tanta amarezza per questa sconfitta, ma venire a Napoli a giocare così, facendo due gol non è da tutti. Dobbiamo essere felici e fiduciosi per il futuro”.

“Abbiamo sempre mantenuto bene le distanze, Politano è un avversario molto scomodo e non è mai semplice contrastarlo. Giocavamo contro una squadra fortissima e non era sempice metterli in difficoltà. Faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

“Raul è un campione come giocatore e come uomo. Abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori, ma arriva ha bisogno di un po’ di tempo per rientrare in campo. Presto ci darà una grossa mano in difesa”.

