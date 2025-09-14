Milan-Bologna 1-0: prima rete in rossonero per Modric, 3 punti e Allegri viene espulso

Il Milan vince e convince contro il Bologna per 1-0, decide la prima rete in rossonero del grande Luka Modric al minuto 61‘ su assist di Saelemaekers, destro nell’angolino da centro area.
I rossoneri creano tanto e prendono tre legni con Estupinàn, Ricci e Gimenez. La squadra di Italiano non si rende quasi mai pericolosa.
Nei minuti finali l’arbitro prima fischia un rigore a favore per il Milan che poi viene revocato, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, non la prende benissimo e viene espulso.
Il Milan porta 3 punti importanti da San Siro e sale a quota 6 punti, il Bologna resta a quota 3 in 3 partite.