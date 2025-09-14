Le ufficiali di Milan-Bologna: Allegri lancia Rabiot, c’è Castro dal 1′

A San Siro è quasi tutto pronto per il big match tra Milan e Bologna, i rossoneri di Allegri cercano la vittoria in casa dopo la sconfitta contro la Cremonese, mentre i rossoblù di Italiano cercano continuità dopo la vittoria con il Como.
Ecco le scelte ufficiali:
Milan (3-5-2): Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Saelemaekers, Modric, Rabiot, Fofana, Estupinàn, Gimenez, Loftus-Cheek. All, Allegri
Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Lucumi, Heggem, Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi, Castro. All. Italiano