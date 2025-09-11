GdS – Gudmundsson in dubbio contro il Napoli: ecco le due soluzioni che sta studiando Pioli

In casa Fiorentina sono ancora da valutare le condizioni di Albert Gudmundsson in vista della partita contro il Napoli. Il calciatore ha rimedito un infortunio in Nazionale e solo a ridosso del match, Pioli sceglierà se sarà il caso di mandarlo in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono due le alternative che il tecnico viola sta valutando in caso di forfait dell’Islandese. La prima porta ad un 3-5-2 con un attacco pesante formato da Kean e Piccoli. Nella seconda ipotesi ci sarebbe Jacopo Fazzini trequartista dietro l’unica punta Kean. Anche Conte ha un grosso dubbio: continuare a puntare su Lucca titolare o lanciare subito dal 1′ il nuovo acquisto Hojlund. Ancora un paio di giorni e sapremo cosa hanno deciso i due tecnici.