Serie A, Inter-Udinese 1-2: Dumfries illude, Davis e Atta la ribaltano a sorpresa

Subito primo colpo di scena in questa seconda giornata di Serie A, l’Inter a San Siro, cade per 1-2 contro l’Udinese. Sono proprio i nerazzurri a passare in vantaggio con Dumfries, su assist di Thuram. La formazione di Runjaic la pareggia su rigore con Davis, fallo di mano commesso proprio dall’autore del goal.
Al minuto 40′ i friulani l’hanno ribaltata con un gran gol a giro di Hatta, che batte Sommer.
A sorpresa l‘Udinese si prende i 3 punti da San Siro e sale a quota 4, a +1 proprio dai nerazzurri.