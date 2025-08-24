Primi tempi: Il Parma impatta allo Stadium, Pisa in vantaggio a Bergamo

Sono terminati i primi tempi delle gare serali del primo turno di Serie A Juventus – Parma e Atalanta – Pisa.

A Torino i bianconeri di casa, dopo un inizio abbastanza lento, hanno provato a passare in vantaggio con Conceicao pericoloso di testa, e poi con i tiri dello stesso portoghese e di Thuram. Poco Parma finora, gara di contenimento ed unica fiammata in avanti ad inizio gara con Almqvist che non arriva sul pallone a pochi passi dalla rete difesa da Di Gregorio.

Parziale a sorpresa a Bergamo, dove il neopromosso Pisa è in vantaggio grazie alla autorete al minuto 26 di Hien che ha deviato nella propria porta un cross di Angori. Nerazzurri poco brillanti finora, Pisa accorto e diligente.

