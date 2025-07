La replica di Calhanoglu alle parole di Lautaro e Marotta: “Seguito la squadra negli USA nonostante l’infortunio. Il rispetto deve essere reciproco…”

Hakan Calhanoglu ha scritto un duro post su Instagram per rispondere alle dure accuse di Lautaro Martinez e Beppe Marotta al termine della partita persa dai neroazzurri contro il Fluminense. Queste le parole del centrocampista: “

“Dopo l’infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere li, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli USA, ho riportato un altro infortunio – in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: uno strappo muscolare.

Per questo non ho potuto giocare in questa competizione. Non c’è altro. Nessun retroscena. leri abbiamo perso. E fa male. L’ho vissuta con tristezza, non solo da calciatore, ma da persona che tiene davvero a questa squadra.

Nonostante l’infortunio, subito dopo il fischio finale ho chiamato alcuni compagni per far sentire il mio sostegno. Perché quando ci tieni, è quello che fai. Quello che mi ha colpito di più, però, *sono state le parole arrivate dopo.