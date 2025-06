Clamoroso Lazio – Mercato bloccato fino al 1 settembre: i dettagli

La Lazio non potrà fare mercato a meno che non riesca a pagare un deficit di 90 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero superato tre parametri economici fondamentali e fino a settembre non potrà tesserare giocatori ma solo vendere. La Covisoc ha preso questa decisione, tenendo conto dei dati trimestrali al 31 marzo. La situazione potrebbe sbloccarsi solo con qualche cessione, anche se l’idea era quella di non vendere nessun big. Andranno via gli esuberi e si abbasserà il monte ingaggi. Raspadori, sogno di Sarri per l’attacco, si allontana.