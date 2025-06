Calciomercato Fiorentina, Kean piace a tante: trattenerlo non sarà facile

L’attaccante classe 2000 ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro: ci prova l’Arabia Saudita, occhio al Milan

La Fiorentina ha chiuso la stagione al 6^ posto in classifica conquistando così di conseguenza l’ultimo posto valido per le coppe europee. La Viola giocherà anche la prossima stagione in Conference League, oltre che ovviamente in Coppa Italia e in Serie A.

In panchina però non ci sarà più mister Palladino, che ha rassegnato a sorpresa le dimissioni per via dei rapporti ostici con il direttore sportivo Daniele Pradè. Al suo posto a breve la Viola ufficializzerà il ritorno di Stefano Pioli.

L’idea del presidente Commisso è quella di rinforzare ulteriormente la rosa alzando ancora un po’ l’asticella. Da dove partire? Dalla situazione Moise Kean ovviamente, che quest’anno è completamente esploso – arrivando secondo nella classifica marcatori di Serie A dopo il solo Retegui, come dimostrano le statistiche aggiornate presenti su https://22-bets.it/. L’ex Juve è felice a Firenze, ma gli interessamenti stanno arrivando forti per lui.

Fiorentina, situazione Kean: rinnovo o possibile cessione

Kean è arrivato solo la scorsa estate dalla Juventus per circa 18 milioni di euro. In molti a Torino pensavano di aver fatto un affare, ma il ragazzo li ha fatti tutti ricredere in questi mesi a suon di gol e prestazioni di livello elevato.

Il contratto del classe 2000 prevede una clausola rescissoria da ben 52 milioni di euro. Questa però, come da accordi, è valida solo per i primi 15 giorni di luglio 2025 – né prima né dopo. Ciò significa che la Viola dovrà resistere in primis in quel periodo, poi per il resto si dovrà trattare sul prezzo. L’obiettivo di Commisso dunque è presto detto: rivedere il contratto di Kean con un rinnovo che possa soddisfare il giocatore anche da un punto di vista economico, ma soprattutto togliere quella clausola che non fa stare tranquilla la Fiorentina.

D’altronde il valore dell’attaccante sta venendo fuori e le big italiane ed europee ci stanno pensando seriamente. Negli ultimi giorni è arrivata una proposta dall’Arabia Saudita, ma Kean non sembra interessato. Nelle ultime ore invece, si sarebbe fatto avanti il Milan. Il Diavolo sta sondando diversi profili come centravanti, tanti nomi importanti e di spessore come ad esempio Vlahovic, Immobile e Darwin Nunez. A questi si è aggiunto proprio il centravanti della Fiorentina. In tutto ciò, i rossoneri avrebbero un vero e proprio asso nella manica: Massimiliano Allegri. Il tecnico ha sposato il progetto del Diavolo e potrebbe tentare di portare il suo vecchio pupillo a San Siro. Di certo, questa occasione non passerà inosservata agli occhi di Kean, dato che i toscani stanno chiudendo anche per Dzeko. Vedremo se nelle prossime settimane la situazione si evolverà o se la Viola riuscirà nell’intento di blindare il suo numero 9.