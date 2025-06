Ufficiale – Kalulu è un giocatore della Juve: costo del trasferimento e durata del nuovo contratto

Pierre Kalulu è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Esercitato il diritto di riscatto dal Milan per 14,3 milioni pagabili in tre esercizi, oltre a 300.000 euro di oneri accessori e ulteriori bonus legati agli obiettivi sportivi per un totale di non oltre tre milioni. Il francese ha firmato un quadriennale che lo legherà ai bianconeri fino al 2029. Giornata speciale per il calciatore che festeggia il buon esito dell’operazione nel giorno del suo compleanno.

Questo il comunicato della Juventus: “Un primo compleanno in bianconero da ricordare per Pierre Kalulu, difensore francese che oggi compie 25 anni e che, dopo la stagione in prestito, continuerà anche in futuro a vestire la maglia della Juventus.