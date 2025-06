Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter è ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Il primo nome della lista era Cesc Fabregas, ma il Como ha deciso di blindare il suo tecnico almeno per un’altra stagione. In pole negli ultimi giorni sono balzati i nomi di Cristian Chivu e Patrick Viera, entrambi ex calciatori neroazzurri. Come riporta Gianluca Di Marzio su X, tra i due l’Inter avrebbe scelto il primo e nelle prossime ore ci cercherà l’accordo definitivo.

