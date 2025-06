Simone Inzaghi a breve dovrà sciogliere le riserve e comunicare la sua decisione all’Inter sul proprio futuro. Come riporta Fabrizio Romano su X, l’Al Hilal è fiducioso e spera che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca definitiva. La dirigenza della squadra araba è in Europa per portare avanti le trattative estive e perfezionare l’eventuale approdo di Inzaghi sulla panchina. Oggi è in programma il vertice tra l’Inter e il tecnico e si capirà certamente qualcosa in più.