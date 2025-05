L’Inter a Como con i titolari: la probabile formazione neroazzurra

L’Inter ci crede, Simone Inzaghi non si arrende e domani a Como ci saranno tanti titolari in campo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che annuncia anche la presenza in panchina di Pavard e Lautaro. I due saranno gestiti e magari entreranno a partita in corso per mettere minuti in vista della finale di Champions. Potrebbe riposare Bastoni, al suo posto si candida Carlos Augusto.

La probabile formazione neroazzurra: (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Taremi, Thuram.