Ultim’ora Juve: il comunicato sull’infortunio di Vlahovic

Una stagione da dimenticare per la Juventus, che può solo puntare alla qualificazione in Champions League per renderla meno amara. Ieri ennesima giornata storta per i bianconeri che con la sconfitta contro il Parma sono scesi al quinto posto in classifica, scavalcati dal Bologna e raggiunti in classifica dalla Lazio. A questo va aggiunto l’infortunio di Dusan Vlahovic, uscito a fine 1′ tempo per un problema muscolare. Poco fa la Juventus ha diramato un comunicato sulle sue condizioni: “Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il J|medical, a esami diagnostici che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente” Non chiari i tempi di recupero, ma l’attaccante serbo dovrebbe saltare almeno il prossimo impegno casalingo dei bianconeri contro il Monza.