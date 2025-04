Domani l’Inter scenderà in campo contro il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi, in conferenza, ha rivelato gli indisponibili per la partita, che potrebbe saltare anche il prossimo match di domenica con il Bologna: “Ieri abbiamo fatto un allenamento breve, ma intenso. Dimarco stava bene, Carlos stava bene, come pure Frattesi e Zalewski. Abbiamo fuori ancora Dumfries e Zielinski, oltre a Correa che non è in lista“.