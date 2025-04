Bologna decimato per la prossima partita con l’Inter: 4 giocatori in dubbio, il punto

Il Bologna è tornato oggi ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano. Domenica alle 18:00 è in programma il match con l’Inter, crocevia importante per entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi. Ci sono diversi giocatori indisponibili per i rossoblu da valutare in questi giorni.

Questo è quello che si evince dal report: “Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione alla partita con l’Inter: i rossoblù hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecniche. Seduta differenziata per Davide Calabria, terapie per Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson.

Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”.