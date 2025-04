Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: c’è Pellegrini dal 1′, torna Castellanos

Manca poco all’inizio del Derby di Roma allo stadio Olimpico, sarà sicuramente una sfida infuocata anche perchè ci si gioca un posto nell’Europa che conta. La squadra di Baroni per dare continuità dopo la vittoria a Bergamo, la squadra di giallorossa invece, vuole accorciare ulteriormente dalle quattro posizioni e regalare una vittoria per l’ultimo Derby da allenatore per Claudio Ranieri.

Queste le scelte ufficiali:

Lazio (4-2-3-1): Mandas, Marusic, Romagnoli, Gigot, Pellegrini. Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Dele-Bashiru, Isaksen, Castellanos. all. Baroni

Roma (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Saelemaekers, Konè, Paredes, Tasende, Soulè, Pellegrini, Dovbyk. all. Ranieri