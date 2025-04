Lazio-Roma 1-1: Romagnoli prima e Soulè poi per un Derby combattuto

All’Olimpico finisce 1-1 il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, le reti sono di Alessio Romagnoli e Matias Soulè. Primo tempo equilibrato da entrambe le parti, con la squadra di Baroni che va vicino al vantaggio due volte, ma un super Svilar mantiene lo 0-0. La squadra di Ranieri, crea ben poco.

Nella ripresa al minuto 46′ i biancocelesti passano in vantaggio con l’ex di turno, Romagnoli, che sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa e batte Svilar. La risposta dei giallorossi arriva al minuto 69‘ con un sinistro potente dal limite dell’area di Soulè, che prima bacia la traversa e poi entra in porta. La Lazio poi ha altre occasioni per passare in vantaggio, ma che non riesce a sfruttare.

Con questo pareggio i biancocelesti salgono a quota 56 punti, la Roma a quota 54.