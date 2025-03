Ansia Milan – Gimenez sostituito per infortunio contro il Panama

Come riporta Gianluca Di Marzio, sono da valutare le condizioni dell’attaccante del Milan Santiago Gimenez. Il bomber rossonero è uscito nel finale di gara con la sua Nazionale contro il Panama e non sembrava stesse benissimo. Se ne saprà di più quando rientrerà a Milanello e verrà visitato, ma non sembra nulla di grave. Da capire se si tratta di una semplice botta, un affaticamento muscolare o altro. Da Milano sperano di averlo subito a disposizione per domenica sera, quando andrà di scena al Maradona il big match con il Napoli.