Il Torino vuole trattenere i suoi big: cifra alta per il riscatto di Elmas

Il Torino vuole ritornare a competere per l’Europa e questo obiettivo passa dal prossimo mercato estivo. Come riporta La Stampa, il primo passo dovrebbe essere la conferma dei big. Cairo ha rassicurato il suo tecnico e cercherà di fare il possibile per non smantellare il nuovo organico che da gennaio ha cambiato marcia. Si proverà a trattenere Casadei, già attenzionato da diversi club di Serie A, e soprattutto si cercherà uno sconto dal Lipsia per il riscatto di Elmas: ad oggi fissato ad una cifra vicino ai 18 milioni di euro.