GdS – Sarri primo nome per la panchina della Roma: prima però c’è un nodo importate da scogliere

Claudio Ranieri sta facendo un grande lavoro alla Roma, ma a 73 anni ha deciso che questa sarà la sua ultima stagione da allenatore. Resterà comunque in società e potrebbe essere lui a dover decidere il suo successore in panchina. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei giallorossi c’è il nome di Maurizio Sarri. Considerato il profilo ideale, con tanta esperienza alle spalle e la capacità si saper valorizzare i giocatori. Il nodo principale è il suo passato alla Lazio, ma ai Friedkin piace molto e piaceva già prima dell’arrivo di Mourinho. Nel 2021 infatti era stato ad un passo dalla Roma prima che si virasse sul portoghese.