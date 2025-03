Atalanta-Inter 0-2: decidono Carlos Augusto e Lautaro, i nerazzurri sbancano Bergamo

La capolista Inter non sbaglia e vince in casa dell’Atalanta per 0-2 grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo. Partita da subito equilibrata dall’inizio, con qualche azione da una parte e dall’altra, con l’Inter che va subito vicino allo 0-1 con Thuram che colpisce il palo davanti a Carnesecchi.

0-1 che arriva da calcio d’angolo battuto da Calhanoglu e colpo di testa vincente di Carlos Augusto lasciato completamente solo dalla difesa bergamasca. L’Atalanta dopo poco, rimane in 10 per l’espulsione di Ederson per proteste e per aver mandato a quel paese Massa.

Arriva anche un altro rosso, stavolta per Gasperini anche lui espulso per proteste. Al minuto 87‘ arriva il raddoppio di Lautaro Martinez su una ripartenza, servito da Barella, in posizione defilata piega le mani al portiere italiano e raddoppia.

Viene espulso anche Bastoni al minuto 95‘ per un fallo su Maldini.

Grazie a questa vittoria, l’Inter resta al primo posto e sale a quota 64 punti a +3 dal Napoli e a +6 proprio dall’Atalanta.